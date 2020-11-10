Вторник, 10 Ноября 2020 11:01

АрмИнфо.Армянская ассамблея Америки глубоко обеспокоена сообщениями о соглашении, подписанном Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и Республикой Армения о прекращении войны в Арцахе. Об этом говорится в заявлении ААА, поступившем в АрмИнфо.

В организации напомнили, что это Азербайджан начал это военное наступление на Арцах при открытой и полной поддержке Турции, которая

также вербовала и финансировала наемников-джихадистов, что прямо противоречит политике США, направленной на прекращение распространения глобального терроризма.

"Мы искренне поддерживаем народ Арцаха и Армении. Мы полностью поддерживаем право народа Арцаха на самоопределение. Человеческие, материальные и эмоциональные потери, нанесенные войной армянскому народу, неизмеримы и потребуют значительной гуманитарной помощи со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества.

Наши молитвы с семьями павших защитников Арцаха, ранеными солдатам и десяткам тысяч мирных жителей, перемещенных в результате этой трагической войны. Мы призываем соотечественников во всем мире объединиться с народом Арцаха, и оказать всяческую поддержку более чем ста тысячам беженцев, бежавших в Армению.

Мы также настоятельно призываем Соединенные Штаты полностью обеспечить соблюдение раздела 907 Закона о поддержке свободы и ввести санкции против Турции. Соединенные Штаты не должны допустить, чтобы их лидирующая роль в мирном процессе под руководством ОБСЕ была узурпирована авторитарными режимами России, Турции и Азербайджана", - подчеркнули в ААА.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.