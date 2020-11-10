Вторник, 10 Ноября 2020 11:00

АрмИнфо. Оппозиционные политические силы Армении в ближайшие часы выступят с предложениями по решению сложившейся в стране ситуации.

Об этом заявил представитель Верховного Совета АРФ Дашнакцутюн Ишхан Саателян, ссылаясь на итоги встречи начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна с руководителями партий <Процветающая Армения>, <Родина>, и <АРФД>, в ходе которой участники обсудили создавшуюся в стране ситуацию.

Согласно источнику, стороны подчеркнули важность сохранения стабильности, и удержания государства от потрясений.

<Обращаемся к нашему народу с призывом сохранять спокойствие: мы все еще в состоянии войны>, - написал он.

Сагателян подчеркнул, что политические партии РА выражают свою безоговорочную поддержку вооруженным силам Армении, Армии обороны Арцаха.