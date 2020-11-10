Вторник, 10 Ноября 2020 09:51

АрмИнфо. "Из прессы узнал, что с президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении карабахской войны. Из прессы узнал и об условиях прекращения войны", - говорится в заявлении президента Армении Армена Саркисяна.

Президент выразил сожаление, что с ним не было проведено консультаций и обсуждений по данному документу. "Я не принимал участия ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта - дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений. Подчеркиваю, что судьба Арцаха, а следовательно, и армянского народа может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального согласия. Принимая во внимание глубокую озабоченность большой массы людей, обусловленную сложившейся ситуацией, я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов. Как Президент Республики, в этот решающий момент национального сохранения я считаю формирование национального единства своей нынешней миссией. Надеюсь, что в течение десяти дней нам всем удастся выстроить такое единство, и в этом случае я буду считать, что использовал возможности, чтобы служить своей Родине", - говорится в заявлении президента РА.