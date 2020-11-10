Вторник, 10 Ноября 2020 09:50

АрмИнфо.Министерство обороны Армении и Генеральный штаб вооруженных сил страны распространил заявление, в котором, в частности, говорится:

"Дорогие соотечественники! 27 сентября против Арцаха была развязана война, беспрецедентная по силе, средствам, количеству и

типу задействованных вооружений. Это было беспрецедентно в том смысле, что наша армия фактически сражалась не только против 10-миллионных азербайджанских вооруженных сил, но и против прямого военного участия Турции, ее полной и безоговорочной политической, военной и дипломатической поддержки, а также против нескольких тысяч наемных террористов. Наша армия в этих условиях изо всех сил старалась противостоять врагу. Каждый солдат, офицер и генерал армянской армии приложил все усилия для защиты Отечества, посвятив себя этой борьбе и создавая множество героических историй. Эта война отняла у нас наших лучших сыновей, память о которых навсегда останется в сердцах всех нас как настоящих героев нашего времени. Каждый из вас должен быть уверен, что ни у кого не должно быть ни малейшего сомнения в том, что наша армия сделала все возможное и невозможное. Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумий готовы пожертвовать жизнью ради защиты нашей святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы обязаны выполнять решения военно- политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации и оценок. Мы должны остановить кровопролитие. Мы должны найти тела всех наших героев и похоронить их с воинской честью. Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и залечить раны раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей армии и еще больше усилить ее, превратив ее в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело. Мы призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, построить несравненно сильную и боеспособную армию, которой заслуживает наш героический народ".