Вторник, 10 Ноября 2020 06:14

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил со следующим заявлением:

Дорогие соотечественники!

Сегодня мы провели целый день с Премьер-министром РА Николаем Пашиняном, обсуждая наши действия, направленные на прекращение боевых действий. Я заранее провел переговоры с Национальным Собранием Республики Арцах и получил согласие подавляющего большинства депутатов.

Учитывая нынешнюю критическую ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь, не потерять полностью Арцах, я согласился закончить войну на час раньше. Что касается подписанного трехстороннего заявления, я подробно расскажу о нем позже.

Выражаю глубочайшие соболезнования и гордость родным и близким наших павшим и всему народу. У нас еще будет время пообщаться с родственниками павших героев и нашими военными о том, что делать. Я отдаю дань уважения всем людям, которые внесли хотя бы небольшой вклад в нелегкую работу по защите Отечества.