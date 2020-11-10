Вторник, 10 Ноября 2020 05:11

АрмИнфо.Никол Пашинян выступил перед народов в прямом эфире по Фейсбуке и попросил неделю, чтобы все объяснить. выступая почти 20 минут, Пашинян так и не смог нормально объяснить населению, что в сущности произошло, повторив лишь некотрые мысли из его заявления.

Он вновь отметил, что принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также это решение основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение для сложившейся ситуации.

Он не применул наброситься с критикой на тех, кто вместо финансирования армии и покупки вооружений в течение 20 лет грабил страну и т.д. Они сегодня подняли дебош в Ереване, но почему-то оставили свои позиции в карабахе и среди них были и генералы.

Говоря о переговоров, он сказал, что предыдущие руководители страны все время "крутили" и "докрутились" до того, что не оставили места для дальнейших результативных перегововров. "Крутить" можно 5 лет, 10 лет, 15 лет, но не бесконечно.

Одним словом, ничего конкретного Пашинян так и не сказал.