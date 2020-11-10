Вторник, 10 Ноября 2020 05:05

АрмИнфо.В Ереване протестующие против сдачи Карабаха остановили кортедж спикера парламента Арарата Мирзояна. Он был в машине с детьми.

Толпа вытащила его из машины и сильно избила. Долгое время врачи скорой помощи не могли подойти к избитому и лежащему на асфальте спикеру. Его старалась защитить охрана, но не вышло.

Спикера парламена все же вывезои в больницу, его жизни ничего не угрожает.