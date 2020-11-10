Вторник, 10 Ноября 2020 04:09

АрмИнфо.Российские миротворцы отправились в Нагорный Карабах, переброска осуществляется самолетами Ил-76 из Ульяновска, сообщили в Минобороны.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, боевые действия останавливаются с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Как уточнили в Минобороны, в Карабахе развернут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Сообщает РИА Новости.