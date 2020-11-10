Вторник, 10 Ноября 2020 04:06

АрмИнфо.Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев не связана с инцидентом со сбитым российским вертолетом Ми-24. Об этом ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация с российским вертолетом на достижение договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.