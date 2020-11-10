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АрмИнфо.Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев не связана с инцидентом со сбитым российским вертолетом Ми-24. Об этом ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация с российским вертолетом на достижение договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.
|Никол Пашинян выступил в лайфе и попросил времени для объяснений
|В Ереване протестующие избили спикера парламента
|Минобороны России рассказало о развертывании миротворцев в Карабахе
|Песков: работа над договоренностью по Карабаху началась задолго до инцидента с вертолетом
|Заявление Президента Российской Федерации
|Перед зданием правительства Армении многочисленная акция протеста
|Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
|Никол Пашинян выступил с заявлением к соотечественникам
|МИД Армении осудил действия Азербайджана на своей территории в отношении российского вертолёта
|В ОДКБ отреагировали "озабоченностью" на факт поражения Азербайджаном российского вертолета в Армении
|Захарова: Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается
|Сарумян: Подразделения Армии обороны Арцаха решительно защищали и продолжают защищать город-крепость Шуши
|В Баку признали факт поражения российского вертолета на территории Армении
|Эксперт: «Сбитый вертолёт — послание Москве: попытаетесь вмешаться, получите еще»
|Степанян: Подразделения АО Арцаха продолжают упорные бои за Шуши - пленены вражеские солдаты
|Минобороны РФ: Командование 102-й РВБ устанавливает принадлежность стрелявших по российскому вертолету
|В МЧС Армении представили детали крушения российского вертолета
|В Армении 17 политических партий требуют отставки Никола Пашиняна и его команды
|В МЧС Армении официально подтвердили факт крушения российского вертолета
|Источник: Экипаж российского вертолета, потерпевшего крушение в Араратской области Армении погиб
|Эрдоган косвенно подтвердил: В Анкаре принимаются все решения по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Премьер Армении: Бои за Шуши продолжаются
|Путин подписал закон о ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС
|Бригадный генерал: Подразделения быстрого реагирования иранской армии направлены в северо-западные приграничные районы для защиты госрубежей
|Граждане более 90 стран посетили сайт Омбудсмена, чтобы ознакомиться с исследованиями о зверствах осуществленных Азербайджаном
|Минобороны РА: Наступательные действия противника на Кармир Базар пресечены
|Состояние свыше тысячи пациентов, заболевших коронавирусом в Армении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
|Заре Синанян призвал армян России не поддаваться на провокации азербайджанцев
|МИД Армении: Алиев отчаянно пытается отвергать реальность
|В аэропорту Симферополя открыли памятник живописцу-маринисту Ивану Айвазовскому
|ППА: Мы считаем, что необходимо восстановить полноценные отношения с Россией
|Городской совет Алкисии провинции Гипускоа Страны Басков принял резолюцию в поддержку Арцаха
|Кремль не стал комментировать тиражируемую СМИ информацию о плане Эрдогана по Карабаху
|Прогноз погоды в Армении на ближайшие 5 дней
|Алиев продолжает бряцать оружием и не исключил обращения за военной помощью к Турции
|Эдмон Марукян: Международное сообщество должно осудить разрушение объектов исторического и культурного наследия Армении (видео)
|Ованнисян: Вражеские наступательные действия пресечены в Мартуни, Мартакерте, Тагаварде (video)
|Турецкие СМИ утверждают, что Эрдоган и Путин, якобы, договорились по Карабаху
|МО Армении: Вражеская группировка, обнаруженная в направлении Карин така, уничтожается ракетными и артударами
|Армен Саркисян поздравил Джо Байдена с избранием 46-м президентом США
|Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю Азию
|В Армении выявлено 1042 новых случаев коронавируса
|Парламентарии Армении приняли делегацию депутатов из Соединённого Королевства во главе с Кэролайн Кокс
|Главы парламентских оппозиционных фракций требуют, чтобы Пашинян провел с ними встречи
|Ованнисян: Сбит еще один азербайджанский БПЛА
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 35,6 миллионов евро для нейтрализации эпидемии COVID-19 в Армении
|Министр: В 2021 году на реализацию социальных программ проектом государственного бюджета Армении предусмотрено направить 503,6 млрд драмов
|Министр: Министерство труда и социальных вопросов Армении разрабатывает программу социально-психологической восстановительной помощи
|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
|Степанян: Бои под Шуши продолжаются
|АО Арцаха: Утром на всех основных направлениях линии фронта вражеские силы возобновили попытки наступления
|Азербайджано-турецкие силы продолжают совершать военные преступления против мирного населения Арцаха
|Омбудсмен Арцаха подготовил 3-й отчет о зверствах азербайджанцев против армянских военнопленных и тел военнослужащих
|Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов, в том числе, в вопросе Карабаха
|Президент САР обратился к силовым структурам РФ с целью пресечь провокации азербайджанцев в российских городах
|Ночью в мирных населенных пунктах, кроме Степанакерта, сохранилось относительное спокойствие
|Александр Бородай: О каких успехах азербайджанской армии может идти речь?
|Представитель Минобороны: Бои в Шуши продолжаются, но их интенсивность заметно снизилась
|Премьер РА: Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Читать больше
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
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|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
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