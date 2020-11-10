Вторник, 10 Ноября 2020 02:00

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Фейсбук выступил с важным заявлением перед соотечественниками.

В нем в частности говорится:

Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также это решение основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение для сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения.

Нам нужно проанализировать годы нашей независимости, чтобы запланировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха.

Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах выстоит.

Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!