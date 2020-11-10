Вторник, 10 Ноября 2020 00:19

АрмИнфо. МИД Армении осудил действия Азербайджана на своей территории в отношении российского вертолёта. В заявлении МИД Армении, в частности говорится: "9 ноября, в районе 18:00 часов, огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса с территории Азербайджанской Республики в воздушном пространстве Республики Армения был сбит российский вертолет Ми-24.

По предварительным данным, в результате нападения есть двое погибших и один пострадавший. Выражаем наши глубокие соболезнования Российской Федерации, родным и боевым товарищам погибших. Примечательно, что этот трагический инцидент произошел на участке вне зоны нагорно-карабахского конфликта, где в данный период не были зафиксированы какие-либо боестолкновения. С этой точки зрения утверждения и попытки оправдания азербайджанской стороны лживы и безосновательны.

Строжайше осуждаем данное посягательство вооруженных сил Азербайджана против ВС РФ на суверенной территории Армении. Убеждены, что применение силы против вооруженных сил РФ на суверенной территории РА получит адекватную реакцию". Ранее в Минобороны РА выразили сожаление в связи с этим вопиющим инцидентом с российскими вертолётом. "Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования Министерству обороны России в связи с гибелью летчиков сбитого на территории Армении вертолета 102-ой российской базы.

Российские летчики погибли при выполнении союзнических обязательств России по обеспечению безопасности Армении, в связи с чем с позволения Минобороны РФ они будут представлены к высоким государственным наградам Армении", отметили в МО РА.