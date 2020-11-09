Понедельник, 9 Ноября 2020 23:01

АрмИнфо.ОДКБ выражает серьезную озабоченность в связи с трагическим инцидентом в Армении, в результате которого сбит российский вертолет, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Мы очень сожалеем, что обострение конфликта [в Карабахе] привело к таким печальным последствиям. Выражаем серьезную озабоченность произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел», — сказал Зайнетдинов.

Он напомнил, что ОДКБ неоднократно призывала конфликтующие стороны к прекращению огня.

Стоит заметить, что сегодня российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал.

Азербайджан уже признался, что сбил российский вертолет, заверив, что по ошибке и выразил готовность компенсировать ущерб.