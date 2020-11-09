Понедельник, 9 Ноября 2020 22:53

АрмИнфо. Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова в эфире «Эхо Москвы».

Захарова подчеркнула, что, по мнению России, силового решения конфликта в Карабахе не существует — здесь ее позиция отличается от турецкой. Отмечается, что Москва намеревается использовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности для урегулирования конфликта.

Стоит заметить, что сегодня российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал.

Азербайджан уже признался, что сбил российский вертолет, заверив, что по ошибке и выразил готовность компенсировать ущерб.