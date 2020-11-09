Понедельник, 9 Ноября 2020 22:48

АрмИнфо. Последние 3-4 дня противник основные силы сконцентрировал в направлении Шуши. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Армии обороны Арцаха Сурен Сарумян.

При этом он добавил, что в указанный период шли упорные бои, подразделения Армии обороны Арцаха решительно защищали и продолжают защищать город-крепость Шуши, и готовы с достоинством выполнять свой долг.

«В течение дня противник вновь предпринял наступательные действия в направлении Шуши – наступательные силы, группировки врага были обнаружены и поражены огнем. Он понес серьезные потери. Нашим подразделениям удалось взять в плен двух азербайджанских военнослужащих. Противник предпринял наступления и на других направлениях фронта. Собственные силы на некоторых участках заняли более благоприятные позиции», - сказал Сарумян.

При этом он добавил, что в течение дня на разных направлениях были уничтожены один вражеский танк, 4 единицы автомашин и 8 БПЛА. По словам представителя АО, в юго-восточном направлении фронта в качестве военного трофея армянскими силами взят один танк и артиллерийские средства.

«На данный момент боевые действия в направлении Шуши продолжаются. Есть небольшая тонкость – логика боевых действий предполагает развития действий и окончательные выводы можно сделать, когда они завершены. Иногда эти действия содержат и элементы военной тайны, когда нельзя говорить даже о территориальных успехах. В любом случае, нам скрывать нечего, прошу следить за официальной информацией и доверять нам.

Ситуация такова, что на некоторых участках противнику удалось проникнуть на территорию самого Арцаха. На участках, являющихся буферными зонами, наше отступление зачастую было обусловлено тактической целесообразностью, для более эффективной борьбы с противником», - сказал Сарумян, при этом добавив, что противнику не будут прощены действия уже на самой территории Арцаха.

При этом он заверил, что Армия обороны сможет сдержать и сокрушить противника, пресечь его захватнические устремления.

Вместе с тем представитель АО Арцаха также констатировал, что противник продолжал также наносить удары по мирным населенным пунктам и гражданским инфраструктурам в нарушении всех международных прав и норм.

Отвечая на вопрос о потере контроля над Шуши и водружения азербайджанского флага, Сарумян отметил, что подобные попытки будут стоить головы для тех, кто попытается сделать это, и если ради того, чтобы на 1-2 минуты водрузить флаг, диверсионные группы готовы лишиться головы, то пусть попробуют.