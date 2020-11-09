Понедельник, 9 Ноября 2020 22:12

АрмИнфо. МИД Азербайджана выступил с экстренным заявлением, в котором признался, что российский вертолет МИ-и-24 на территории Армении был сбит ВС Азербайджана.

«По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации.

В этой связи необходимо подчеркнуть следующее:

- полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

- полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

- вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», - отмечается в заявлении МИД АР

При этом в азербайджанском МИД почему-то умолчали тот факт, что это агрессия была совершена в отношении объекта на суверенной территории Армении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал.