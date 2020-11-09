Понедельник, 9 Ноября 2020 21:41

АрмИнфо. "В Армении сегодня был сбит российский вертолет Ми-24. Вопиющий факт. Это послание Москве: попытаетесь вмешаться, получите еще". Так прокомментировал каналу «Военкор Котенок» сегодняшний инцидент со сбитым вертолетом российских ВКС у армянского поселка Ерасх, вблизи армяно-азербайджанской (нахичеванской) границы известный военный эксперт, политолог, президент Центра исследования общественных прикладных проблем, полковник Александр Жилин

«Кому выгодно? Тому, кто всячески против активных действий России по замирению конфликта. А это однозначно Эрдоган, который втянул Алиева в кровавый конфликт, повязал его кровью армян и азербайджанцев, отрезав пути к здравомыслию», отметил Жилин.

По его мнению, это публичное унижение России, как и в случае со сбитым в Сирии фронтовым бомбардировщиком Су-24. «Мы тогда проглотили этот плевок в лицо. Эрдоган тут же оккупировал часть сирийской территории и замкнул на себя определённые группировки террористов, воюющих против Асада, а значит и против нас. Сбитый Ми-24 и гибель двух наших пилотов — это еще и проверка Москвы на решительность. Я думаю, что на этот раз Эрдоган даже помидорами не заплатит. Он действует очень изощренно и вдолгую», - подчеркнул эксперт.

Как считает Жилин, нагнав в Закавказье террористов, он приступает к опосредованному шантажу. Дескать, если что, эти отморозки придут и к вам. Активизация азербайджанской молодёжи в Москве, их вызывающее поведение - тоже инструмент давления и шантажа. Мы теряем время. Мы замыкаемся в обороне. Оборона априори не может обеспечить победу. Только встречный бой в войне смыслов. «Как бы на аналогичную ситуацию отреагировал бы Израиль? Сокрушительно. Не учимся…» - отметил Жилин.