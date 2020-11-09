АрмИнфо. В Армении 17 политических партий выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.
Так, в заявлении, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Армянский народ, парламентские и непарламентские политические силы объединили свой потенциал для противодействия турецко-азербайджанской агрессии против двух армянских государств.
В эти дни мы представили многочисленные предложения властям с целью прорыва на политическом, дипломатическом и военном фронтах, в том числе предложения о проведении встреч, которые остались без ответа и невыполненными.
Война тяжелая, потери необратимы. Как государство и народ, мы стоим перед решающей битвой, требующей решительных действий. Между тем, шаги предпринимаемые политическими властями, несоизмеримы с существующей угрозой.
За это время власть продемонстрировала очевидную неспособность противодействовать внутренним и внешним вызовам. Людские и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении и, прежде всего, с Российской Федерацией, демонстрируют очевидную несостоятельность нынешних властей.
Вся ответственность за эту ситуацию лежит на политических властях, которые не избавились от своего комплекса непогрешимости, поставив два армянских государства в тяжелое положение, а Арцах - перед серьезными территориальными потерями. Таким образом, власти лишены политического и морального права представлять армянский народ.
Для предотвращения необратимых потерь требуем: скорейшего ухода премьер- министра Пашиняна и его Правительства, которые ответственны за сложившуюся катастрофическую ситуацию, на добровольной основе и без потрясений; срочного формирования нового органа исполнительной власти, способного добиться прорыва и решения военно-политических проблем.
Дорогие соотечественники!
Наше требование продиктовано императивом существования двух армянских государств и уверенностью в том, что в новой ситуации несокрушимая Армянская Армия и сплоченный армянский народ способны обеспечить победоносный прорыв на фронте".
Под заявлением подписались:
1. партия <Свобода>;
2. партия <Национальная безопасность>;
3. партия <Национальная повестка>;
4. партия <Национально-демократический союз>;
5. партия <Национальное согласие>;
6. прогрессивная центристская партия <Альянс>;
7. партия <Процветающая Армения>;
8. партия <Демократическая альтернатива>;
9. партия <Страна абрикоса>;
10 . Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн;
11 . партия <Солидарность>;
12 . партия <Либерально-демократический союз Армении>;
13 . Республиканская партия Армении;
14 . партия <Христианско-демократический союз Армении>;
15 . партия <Родина>;
16 . партия <Единая Армения>;
17 . партия <Союз Конституционное право>.
Заявление открыто для подписания другими политическими силами.