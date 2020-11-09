Понедельник, 9 Ноября 2020 20:57

АрмИнфо. В Армении 17 политических партий выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

Так, в заявлении, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Армянский народ, парламентские и непарламентские политические силы объединили свой потенциал для противодействия турецко-азербайджанской агрессии против двух армянских государств.

В эти дни мы представили многочисленные предложения властям с целью прорыва на политическом, дипломатическом и военном фронтах, в том числе предложения о проведении встреч, которые остались без ответа и невыполненными.

Война тяжелая, потери необратимы. Как государство и народ, мы стоим перед решающей битвой, требующей решительных действий. Между тем, шаги предпринимаемые политическими властями, несоизмеримы с существующей угрозой.

За это время власть продемонстрировала очевидную неспособность противодействовать внутренним и внешним вызовам. Людские и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении и, прежде всего, с Российской Федерацией, демонстрируют очевидную несостоятельность нынешних властей.

Вся ответственность за эту ситуацию лежит на политических властях, которые не избавились от своего комплекса непогрешимости, поставив два армянских государства в тяжелое положение, а Арцах - перед серьезными территориальными потерями. Таким образом, власти лишены политического и морального права представлять армянский народ.

Для предотвращения необратимых потерь требуем: скорейшего ухода премьер- министра Пашиняна и его Правительства, которые ответственны за сложившуюся катастрофическую ситуацию, на добровольной основе и без потрясений; срочного формирования нового органа исполнительной власти, способного добиться прорыва и решения военно-политических проблем.

Дорогие соотечественники!

Наше требование продиктовано императивом существования двух армянских государств и уверенностью в том, что в новой ситуации несокрушимая Армянская Армия и сплоченный армянский народ способны обеспечить победоносный прорыв на фронте".

Под заявлением подписались:

1. партия <Свобода>;

2. партия <Национальная безопасность>;

3. партия <Национальная повестка>;

4. партия <Национально-демократический союз>;

5. партия <Национальное согласие>;

6. прогрессивная центристская партия <Альянс>;

7. партия <Процветающая Армения>;

8. партия <Демократическая альтернатива>;

9. партия <Страна абрикоса>;

10 . Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн;

11 . партия <Солидарность>;

12 . партия <Либерально-демократический союз Армении>;

13 . Республиканская партия Армении;

14 . партия <Христианско-демократический союз Армении>;

15 . партия <Родина>;

16 . партия <Единая Армения>;

17 . партия <Союз Конституционное право>.

Заявление открыто для подписания другими политическими силами.