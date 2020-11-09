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АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган косвенно подтвердил, что именно в Анкаре принимаются все решения по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Так, Эрдоган выступая на XII конференции послов Турции в Анкаре, заявил, что мол "Анкара не могла и не стала молчать на фоне оккупации азербайджанских земель", при этом не объяснив, что именно он подразумевает под этим выражением.
Затем, турецкий лидер уже по традиции обрушился с критикой в адрес стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заверив, что они провалили усилия по Нагорному Карабаху.
"Когда мы поднимали перед посредниками этот вопрос, представители стран МГ ОБСЕ ни разу не предлагали выхода из проблемы. Потому, что у них не было подобной цели. Посредники даже не пытались решить проблему", подчеркнул Эрдоган
При этом он заверил, что "флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Нагорного Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина".
И на фоне этих заявлений Эрдогана вызывают улыбку заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заверяет, что мол по сей день Турция не вовлечена в карабахский конфликт, однако, если понадобится, они обратятся за помощью к старшему брату.
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|В МЧС Армении официально подтвердили факт крушения российского вертолета
|Источник: Экипаж российского вертолета, потерпевшего крушение в Араратской области Армении погиб
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|Бригадный генерал: Подразделения быстрого реагирования иранской армии направлены в северо-западные приграничные районы для защиты госрубежей
|Граждане более 90 стран посетили сайт Омбудсмена, чтобы ознакомиться с исследованиями о зверствах осуществленных Азербайджаном
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|Состояние свыше тысячи пациентов, заболевших коронавирусом в Армении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое
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|В аэропорту Симферополя открыли памятник живописцу-маринисту Ивану Айвазовскому
|ППА: Мы считаем, что необходимо восстановить полноценные отношения с Россией
|Городской совет Алкисии провинции Гипускоа Страны Басков принял резолюцию в поддержку Арцаха
|Кремль не стал комментировать тиражируемую СМИ информацию о плане Эрдогана по Карабаху
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|Алиев продолжает бряцать оружием и не исключил обращения за военной помощью к Турции
|Эдмон Марукян: Международное сообщество должно осудить разрушение объектов исторического и культурного наследия Армении (видео)
|Ованнисян: Вражеские наступательные действия пресечены в Мартуни, Мартакерте, Тагаварде (video)
|Турецкие СМИ утверждают, что Эрдоган и Путин, якобы, договорились по Карабаху
|МО Армении: Вражеская группировка, обнаруженная в направлении Карин така, уничтожается ракетными и артударами
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|В Армении выявлено 1042 новых случаев коронавируса
|Парламентарии Армении приняли делегацию депутатов из Соединённого Королевства во главе с Кэролайн Кокс
|Главы парламентских оппозиционных фракций требуют, чтобы Пашинян провел с ними встречи
|Ованнисян: Сбит еще один азербайджанский БПЛА
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 35,6 миллионов евро для нейтрализации эпидемии COVID-19 в Армении
|Министр: В 2021 году на реализацию социальных программ проектом государственного бюджета Армении предусмотрено направить 503,6 млрд драмов
|Министр: Министерство труда и социальных вопросов Армении разрабатывает программу социально-психологической восстановительной помощи
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|Степанян: Бои под Шуши продолжаются
|АО Арцаха: Утром на всех основных направлениях линии фронта вражеские силы возобновили попытки наступления
|Азербайджано-турецкие силы продолжают совершать военные преступления против мирного населения Арцаха
|Омбудсмен Арцаха подготовил 3-й отчет о зверствах азербайджанцев против армянских военнопленных и тел военнослужащих
|Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов, в том числе, в вопросе Карабаха
|Президент САР обратился к силовым структурам РФ с целью пресечь провокации азербайджанцев в российских городах
|Ночью в мирных населенных пунктах, кроме Степанакерта, сохранилось относительное спокойствие
|Александр Бородай: О каких успехах азербайджанской армии может идти речь?
|Представитель Минобороны: Бои в Шуши продолжаются, но их интенсивность заметно снизилась
|Премьер РА: Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Представитель МО РА: Турция взяла на себя и пропагандистскую составляющую войны
|Арцрун Ованнисян: «Завтра, надеюсь, битва за Шуши завершится» (video)
|Вечером Степанкерт вновь был обстрелян, есть один пострадавший
|Омбудсмен Арцаха: Вместе мы скоро залечим раны Арцаха
|Мэр Шуши: Бои продолжаются в окрестностях Шуши, ведется зачистка от диверсантов
|Арцрун Ованнисян: На Мартунинском направлении были осуществлены одна-две наступательные операции
|Оперативный штаб: Гражданам, временно переселенным в Армению из Арцаха, будет оказана материальная помощь.
|Алиев принял глав МИД и обороны Турции
|Армен Саркисян подписал указ об освобождении Микаела Амбарцумяна с должности и.о. главы СНБ Армении
|Читать больше
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
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|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
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