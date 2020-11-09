Понедельник, 9 Ноября 2020 20:37

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган косвенно подтвердил, что именно в Анкаре принимаются все решения по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Так, Эрдоган выступая на XII конференции послов Турции в Анкаре, заявил, что мол "Анкара не могла и не стала молчать на фоне оккупации азербайджанских земель", при этом не объяснив, что именно он подразумевает под этим выражением.

Затем, турецкий лидер уже по традиции обрушился с критикой в адрес стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заверив, что они провалили усилия по Нагорному Карабаху.

"Когда мы поднимали перед посредниками этот вопрос, представители стран МГ ОБСЕ ни разу не предлагали выхода из проблемы. Потому, что у них не было подобной цели. Посредники даже не пытались решить проблему", подчеркнул Эрдоган

При этом он заверил, что "флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Нагорного Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина".

И на фоне этих заявлений Эрдогана вызывают улыбку заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заверяет, что мол по сей день Турция не вовлечена в карабахский конфликт, однако, если понадобится, они обратятся за помощью к старшему брату.