Понедельник, 9 Ноября 2020 19:00

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает Кремль.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 года. "В соответствии с соглашением государство - член Союза выплачивает трудящемуся пенсию исходя из его стажа работы, приобретенного на территории этого государства. При этом формирование пенсионных прав трудящегося и назначение ему пенсии осуществляются на тех же условиях, что и для граждан этого государства. Если стажа работы, приобретенного на территории одного государства - члена Союза, недостаточно для возникновения у трудящегося права на пенсию в соответствии с законодательством этого государства, допускается учет стажа работы, приобретенного на территориях других государств - членов ЕАЭС (за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени).

Соглашением установлено, что назначение и выплата пенсии в соответствии с законодательством одного государства - члена Союза не влияют на право трудящегося на одновременное назначение и выплату ему пенсии согласно законодательству другого государства - члена Союза", - сообщили в Кремле.