Понедельник, 9 Ноября 2020 18:18

АрмИнфо. Подразделения быстрого реагирования иранской армии направлены в северо-западные приграничные районы для наблюдения и защиты воздушного пространства Ирана. Об этом заявил командующий северной зоной противовоздушной обороны Ирана, второй бригадный генерал Али Акбар Аббас Таджаддод, передает Mehr.

По его словам, они также преследуют цель усилить другие силы, которые сейчас защищают северо-западные границы.

Подчеркнув, что любая угроза безопасности и благополучию людей и территориальной целостности страны является красной линией для ВС ИРИ, Таджаддод сказал: <Враги должны знать, что если они сделают малейший злонамеренный шаг против безопасности Исламской Республики, то столкнутся с жестким ответом>.

Приграничные районы провинции Восточный Азербайджан в городе Ходаафарин, протяженностью 135 км, примыкают к зоне карабахского конфликта.