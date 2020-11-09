Понедельник, 9 Ноября 2020 17:47

АрмИнфо. Официальный сайт омбудсмена Армении посетили граждане более 90 стран, чтобы ознакомиться с его исследованием о злодеяниях, совершенных азербайджанской стороной. Об этом сообщается странице омбудсмена в соцсети Facebook.

"С 27 сентября 82% посетителей составили новые пользователи, которые чаще искали информацию о задачах Защитника и заходили в раздел отчетов. Данные взяты из системы Google Analytics.

Защитник прав человека продолжает рассказывать миру информацию о зверствах и военных преступлениях, совершенных Азербайджаном против мирного населения", - подчеркивается в сообщении.