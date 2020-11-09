Понедельник, 9 Ноября 2020 17:13

АрмИнфо. Председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева подняла вопрос бедности в Казахстане, призывая помогать нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане очень много людей, которые живут за чертой бедности. Они есть в каждом городе, районе, селе. И наш с вами долг - знать их, участвовать в их судьбе, помогать преодолевать трудности и становиться на ноги. Государство делает очень много для преодоления бедности. Но порой эта помощь не всегда приходит вовремя или по нужному адресу», - сказала Дарига Назарбаева в ходе открытия молодежного проекта «Жаңа жағадайдағы жастар: іс қимыл кезеңі», организованного Конгрессом молодежи Казахстана.

«Думаю, мы могли бы активно помогать нашим социальным службам, информировать их о тех, кто нуждается в помощи разного рода: медицинской, продовольственной, финансовой, юридической. Мы можем также привлекать внимание общества к таким вопросам и находить дополнительные ресурсы для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы можем мобилизовать для этой работы и школьников, и студентов, и просто добровольцев, которые бы постоянно работали по известным адресам и, что называется, опекали бы такие семьи», - предложила Д. Назарбаева.

Напомним, в Казахстане запущен проект «Жаңа жағадайдағы жастар: іс қимыл кезеңі» при поддержке Министерства информации и общественного развития. В рамках проекта в течение месяца молодые казахстанцы будут повышать свою квалификацию, приобретать новые лидерские и жизненно важные компетенции с привлечением квалифицированных тренеров, экспертов.