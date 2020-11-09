Понедельник, 9 Ноября 2020 16:45

АрмИнфо. Состояние 1 100 пациентов, заболевших коронавирусом в Армении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян.

Он рассказал, что к аппаратам искусственной вентиляции легких на данный момент подключено 73 пациента. При этом Торосян заверил, что недостатка в ИВЛ в республике нет, поскольку процесс закупки последних продолжается.

По положению на текущий момент, госпитализации ожидает 897 граждан. А число повторных случаев заболевания коронавирусом, по словам министра, незначительно, и достигло 343.

Отметим, что в общей сложности, в республике было подтверждено

107.466 случаев коронавируса, выздоровели 64.910 человек, скончались

1.580, плюс 21 за минувшие сутки. На данный момент фактическое лечение получают 40.569 пациентов. За пошедшие сутки в Армении выявлено 1042 новых случая заражения коронавирусом.