Понедельник, 9 Ноября 2020 16:35

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера Хашима Тачи, который спустя столько лет, тем не менее, скоро предстанет перед Гаагским трибуналом за организацию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.



О том, что ему не стоит очень на это надеяться продемонстрировала корпорация BBC – не армянского, заметим, а именно мирового британского полугосударственного СМИ, которое своими вопросами дала понять главе династического Азербайджана, что его взяли, мягко говоря, “за шкирку”, и теперь ему не отделаться не только от эрдогановской Турции, которая уже, фактически, правит балом в его стране, но и от англо-саксонского Запада, который припас для него толстую папку “преступлений против человечности”. Она, эта папка, при случае, может быть вынута из-под сукна и послана в Гаагу таким же способом, как и “косовское досье”.

Алиев – хоть и “папин выпускник“ МГИМО, но прекрасно понимает, что такого рода “праведные” вопросы для интервью мировому СМИ были заранее подготовлены и оговорены с начальством в Лондоне не случайно. Теперь он должник неолиберального Запада, который будет шантажировать азербайджанского “нефтяного шейха” до конца его земного пребывания и не даст ему ни миллиметра свободной площади для самостоятельного геополитического и иного маневра.

Начав войну с Арцахом и став заложником собственных амбиций, обещаний родному папе, как он выразился в одном из твитов, а также кровожадных посылов определенной радикальной части политического истеблишмента своей страны, Алиев подписал себе бессрочный “гаагский приговор” и теперь вряд ли сумеет отмыться от этой крови.

В интервью BBC он не просто нагло соврал корреспонденту о том, что никогда Вооруженные силы его страны не целились в христианские храмы и не использовали кассетные бомбы против мирного населения, но и обвинил непосредственных свидетелей этих бомбометаний в лице того же ВВС в распространении фейковых новостей.

На вопрос, понимает ли он, что нынешней зимой в Нагорном Карабахе может произойти гуманитарная катастрофа, и что тогда будет с гражданским населением, Алиев цинично заявил, что это вопрос не к нему, а к Пашиняну, как будто не его войска вместе с турецкими партнерами уничтожали гражданскую инфраструктуру городов Арцаха. Более того, он, как то было свойственно руководителям Третьего Рейха, оказывается готов “позаботиться” о них, и это в том случае, что примеры такой “заботы” о гражданских лицах, с отрезанными головами и расстрелами, зафиксированы документально и хорошо известны. Прямо как в «санаториях» для еврейских детей.

Со своей ложью на весь мир Алиев пошел дальше, так как деться ему уже было некуда – вопросы задавались в лоб. Когда корреспондент спросила его, как же получилось, что в Нагорном Карабахе бомбили церковь дважды в день, он сказал, что либо это было ошибкой артиллерии, либо провокацией с армянской стороны. Поняв, что он смешон, Алиев все- таки признал, что “это могло произойти только по ошибке, потому что церкви не было среди наших целей” и уже намеренно нагло ответив на наводящий вопрос “можно ли было совершить такую ошибку дважды в один день”, отметил “Почему нет?”. Поняв, также, что и тут он перешел за рамки приличия, Алиев воззвал к братьям по религии за благосклонностью “они держат свиней в наших мечетях”, хотя прекрасно знает о восстановленной армянской стороной мечети в той же Шуши.

Более того, когда корреспондент спросила у Алиева, что ее коллеги стали “случайными свидетелями обстрела центра скорой помощи, разрушения жилого многоквартирного дома, беспорядочного обстрела города без очевидных военных целей и что все это не слухи, это видели и сняли на видео журналисты ВВС, он выразил сомнения в объективности этих свидетельств: “И что? Это ничего не значит. Это может быть фейк ньюз”, подготовленной из-за предвзятой позиции по отношению к конфликту и из-за черного пиара в отношении Азербайджана. “То есть вы не можете быть виноваты ни в чем?” задала ему корреспондент вопрос в лоб. “Все обвинения – искаженная информация”. Вся эта информация – фейк ньюз. А на вопрос, что есть доказательства применения кассетных бомб в жилых районах Степанакерта, также задокументированных Human Rights Watch, есть фотографии, видео и свидетельства очевидцев, он, не зная как парировать ,также назвал все это фейковыми новостями. “То есть все это – фейк ньюс?” задала вопрос корреспондент. “Конечно! Почему нет?” – ответил он.

В этом плане стоит отметить один очень знаменательный нюанс. Корреспондент не спросила его о том, считает ли он фейк ньюзом свидетельства глав разведок, в том числе западных стран, о том, что вооруженные силы Азербайджана воюют в Карабахе в тандеме не только с турецкими военнослужащими, но и специально нанятыми джихадистами, представляющими запрещенные террористические группировки Сирии и Ливии. Отсутствие этого вопроса в интервью конечно не случайно, так как за это его точно судить не будут! Пасьянс разложен, решить его не составляет труда. Теперь Алиеву уж точно некуда бежать, тем более, обратно под лоно России. Не дадут, вызовут в Гаагу!