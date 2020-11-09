Понедельник, 9 Ноября 2020 16:26

АрмИнфо. Сегодня, 9 ноября в аэропорту Симферополя состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся живописцу-маринисту, автору более 6 тысяч полотен Ивану Айвазовскому.

Как сообщает САР, скульптурная композиция весом более 4 т и высотой вместе с постаментом и основанием около 3,5 м изготовлена автором памятников "Вежливым людям" в Симферополе и князю Владимиру в Москве

- народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым. Бюст художника-мариниста на постаменте установлен на привокзальной площади напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополь.

"Присвоение аэропорту Симферополя имени Ивана Константиновича Айвазовского, великого нашего соотечественника, мариниста, наложило на нас дополнительную ответственность - не только качественно обслуживать наших пассажиров, но и знакомить прибывающих гостей Крыма с его творчеством. Сегодня, я считаю, для нас очень знаменательный день в продолжении развития этой концепции", - сказал на церемонии открытия генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

По итогам проекта "Великие имена России" симферопольскому аэропорту присвоено имя Айвазовского. Этот вариант поддержало большинство участников народного голосования.

Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии, в семье армянского купца Айвазяна (Гайвазовского), и был крещен под именем Ованес (армянская форма имени <Иоанн>).

Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника - 416 работ, в том числе 49 эталонных, а также полотна его учеников и последователей, всего он создал более 6 тыс. полотен. Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник умер в 1900 году, похоронен в Феодосии.