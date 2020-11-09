Понедельник, 9 Ноября 2020 15:50

АрмИнфо. Позиция партии <Процветающая Армения> заключается в том, что в нынешней ситуации более чем необходимо восстановить полноценные отношения с Российской Федерацией. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Ивета Тоноян.

Она отметила, что такая позиция была представлена на встрече с российскими политиками в Москве. <Такова была позиция председателя нашей партии и фракции. Что обсуждали в Москве представители других политических сил, я сказать не могу>, - подчеркнула Ивета Тоноян.