Понедельник, 9 Ноября 2020 15:40

АрмИнфо. Городской совет Алкисии провинции Гипускоа Страны Басков принял резолюцию в поддержку Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, в резолюции, в частности говорится:

"Утром 27 сентября армия Азербайджана напала на Арцах. В ходе этого нападения, наряду с военными объектами, подверглись ракетному обстрелу также гражданские инфраструктуры (квартиры, школы, больницы и т.д.), особенно в столице Степанакерте.

С тех пор, после многочисленных гражданских и военных жертв и серьезных материальных потерь, обе стороны согласились установить перемирие, однако оно не соблюдается полностью.

Учитывая вышесказанное, городской совет Алкисии:

- Выражает солидарность народу Арцаха и выражает соболезнования семьям всех погибших;

- Призывает международное сообщество и, в частности, членов Минской группы ОБСЕ предпринять шаги, чтобы сделать перемирие стабильным и крепким;

- Подтверждает, что единственное жизнеспособное и стабильное решение сложного исторического вопроса Арцаха должно исходить из честного диалога и конструктивных переговоров, и оно должно быть основано на волеизъявлении большинства граждан Республики Арцах".

Также сообщается, что городской совет Алкисия принял решение оказать гуманитарную помощь из ежегодных средств, выделяемых в рамках международного сотрудничества для восстановления гражданских инфраструктур Арцаха.