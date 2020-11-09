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АрмИнфо. Городской совет Алкисии провинции Гипускоа Страны Басков принял резолюцию в поддержку Арцаха.
Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, в резолюции, в частности говорится:
"Утром 27 сентября армия Азербайджана напала на Арцах. В ходе этого нападения, наряду с военными объектами, подверглись ракетному обстрелу также гражданские инфраструктуры (квартиры, школы, больницы и т.д.), особенно в столице Степанакерте.
С тех пор, после многочисленных гражданских и военных жертв и серьезных материальных потерь, обе стороны согласились установить перемирие, однако оно не соблюдается полностью.
Учитывая вышесказанное, городской совет Алкисии:
- Выражает солидарность народу Арцаха и выражает соболезнования семьям всех погибших;
- Призывает международное сообщество и, в частности, членов Минской группы ОБСЕ предпринять шаги, чтобы сделать перемирие стабильным и крепким;
- Подтверждает, что единственное жизнеспособное и стабильное решение сложного исторического вопроса Арцаха должно исходить из честного диалога и конструктивных переговоров, и оно должно быть основано на волеизъявлении большинства граждан Республики Арцах".
Также сообщается, что городской совет Алкисия принял решение оказать гуманитарную помощь из ежегодных средств, выделяемых в рамках международного сотрудничества для восстановления гражданских инфраструктур Арцаха.
|Бригадный генерал: Подразделения быстрого реагирования иранской армии направлены в северо-западные приграничные районы для защиты госрубежей
|Граждане более 90 стран посетили сайт Омбудсмена, чтобы ознакомиться с исследованиями о зверствах осуществленных Азербайджаном
|Минобороны РА: Наступательные действия противника на Кармир Базар пресечены
|Состояние свыше тысячи пациентов, заболевших коронавирусом в Армении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое
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|ППА: Мы считаем, что необходимо восстановить полноценные отношения с Россией
|Городской совет Алкисии провинции Гипускоа Страны Басков принял резолюцию в поддержку Арцаха
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|Турецкие СМИ утверждают, что Эрдоган и Путин, якобы, договорились по Карабаху
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|В Армении выявлено 1042 новых случаев коронавируса
|Парламентарии Армении приняли делегацию депутатов из Соединённого Королевства во главе с Кэролайн Кокс
|Главы парламентских оппозиционных фракций требуют, чтобы Пашинян провел с ними встречи
|Ованнисян: Сбит еще один азербайджанский БПЛА
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 35,6 миллионов евро для нейтрализации эпидемии COVID-19 в Армении
|Министр: В 2021 году на реализацию социальных программ проектом государственного бюджета Армении предусмотрено направить 503,6 млрд драмов
|Министр: Министерство труда и социальных вопросов Армении разрабатывает программу социально-психологической восстановительной помощи
|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
|Степанян: Бои под Шуши продолжаются
|АО Арцаха: Утром на всех основных направлениях линии фронта вражеские силы возобновили попытки наступления
|Азербайджано-турецкие силы продолжают совершать военные преступления против мирного населения Арцаха
|Омбудсмен Арцаха подготовил 3-й отчет о зверствах азербайджанцев против армянских военнопленных и тел военнослужащих
|Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов, в том числе, в вопросе Карабаха
|Президент САР обратился к силовым структурам РФ с целью пресечь провокации азербайджанцев в российских городах
|Ночью в мирных населенных пунктах, кроме Степанакерта, сохранилось относительное спокойствие
|Александр Бородай: О каких успехах азербайджанской армии может идти речь?
|Представитель Минобороны: Бои в Шуши продолжаются, но их интенсивность заметно снизилась
|Премьер РА: Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Представитель МО РА: Турция взяла на себя и пропагандистскую составляющую войны
|Арцрун Ованнисян: «Завтра, надеюсь, битва за Шуши завершится» (video)
|Вечером Степанкерт вновь был обстрелян, есть один пострадавший
|Омбудсмен Арцаха: Вместе мы скоро залечим раны Арцаха
|Мэр Шуши: Бои продолжаются в окрестностях Шуши, ведется зачистка от диверсантов
|Арцрун Ованнисян: На Мартунинском направлении были осуществлены одна-две наступательные операции
|Оперативный штаб: Гражданам, временно переселенным в Армению из Арцаха, будет оказана материальная помощь.
|Алиев принял глав МИД и обороны Турции
|Армен Саркисян подписал указ об освобождении Микаела Амбарцумяна с должности и.о. главы СНБ Армении
|Члены Палаты Лордов Великобритании выступили за признание права самоопределения Арцаха
|Армия обороны Карабаха представила новые данные о потерях врага
|Шуши выстоял, окрестности города-крепости завалены трупами агрессора
|Министр образования Арцаха: В Армении начался процесс регистрации арцахских школьников
|Лусине Караханян: Высшие учебные заведения Арцаха в условиях войны проводят занятия дистанционно
|АО Арцаха перешла в наступление в Кашатаге
|ГСЧС: Все подразделения ГСЧС Арцаха продолжают работать в аварийном и усиленном режиме
|Арцрун Ованниян: Боевые действия в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войска
|Генпрокуратура Армении готова предоставить диппредставительствам и международным структурам информацию о террористах
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана представить данные о местонахождении и состоянии 6 армянских военнопленных
|Гамлет Петросян: Экспонаты археологического лагеря в Тигранакерте перевезены в безопасное место
|Политолог: В Шуши решается ключевой вопрос военно-политической системы безопасности Кавказа
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Представитель МО РА: Идут тяжелые и решающие бои за Шуши
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