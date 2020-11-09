Понедельник, 9 Ноября 2020 14:57

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в ходе телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение турецких СМИ о том, Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху.

"В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Россия прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами. Ранее турецкий телеканал CNN Turk сообщал, что Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху, и что якобы работы в этом направлении должны начаться в ближайшие дни.