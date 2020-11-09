Понедельник, 9 Ноября 2020 14:18

АрмИнфо. С 9 по 11 ноября ожидается погода без осадков, температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до + 1 градусов, днем от +7 до +12. В отдельных районах - Тавуше, Сюнике, Арцахе воздух прогреется до +20. Начиная с 12 ноября температура в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе температура воздуха понизится на 3-4 градуса, ожидаются дожди. Ветер северо-западный, 3-8 м / с.

В Ереване с 9-14 осадков не ожидается. Днем воздух прогреется максимально до +17, ночью спуститься минимум до +1.