Понедельник, 9 Ноября 2020 13:39

АрмИнфо. "Азербайджан может рассмотреть вариант турецкой военной поддержки в случае угрозы стране".

Как передает госагентство "Азертадж" со ссылкой на британские СМИ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который видимо, запамятовал, что турки с первых дней боевых действий в зоне карабахского конфликта присутствуют там.

"Я считаю, что происходящее сейчас продолжится, таким образом, не будет необходимости в каком-либо военном участии Турции. Однако за многие годы до этого мы подписали с Турцией документ, предусматривающий, в том числе военную поддержку в случае агрессии. Таким образом, у нас есть с Турцией формат, юридическая база, такая же, как в той или иной степени у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость военной поддержки Турции, тогда мы рассмотрим этот вариант", - сказал Алиева.

Ранее Алиев заявлял, что Азербайджан якобы не получает от Турции военной поддержки, они лишь приобрели у тех современное военное оборудование, которое "очень помогает на поле боя". Он утверждал, что европейские политики пытаются очернить Турцию, а на поддержку Россией Армении они внимания не обращают. До этого Алиев предупреждал, что в случае иностранной агрессии Азербайджан будет использовать турецкие истребители F-16.

Заметим, что армянская сторона неоднократно предоставляла не только фактические доказательства вовлеченности Турции в боевые действия в зоне карабахского конфликта, но и вербовки и переброски турецкой стороной боевиков в очаг конфликта.

Стоит также заметить, что о вовлеченности Турции в конфликт сигнализирует не только Армения, но и ряд мировых держав.