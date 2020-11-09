Понедельник, 9 Ноября 2020 13:10

АрмИнфо.Помимо Шуши, важны бои и на других направлениях. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

По его словам, вражеские наступательные действия были пресечены в направлениях Мартуни, Мартакерта, Тагаварда и в других местах. "Сражения на всех направлениях крайне важны", - подчеркнул Ованнисян.