Понедельник, 9 Ноября 2020 12:38

АрмИнфо.Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает ТАСС, слишком часто в последнее время использующее сомнительные турецкие источники, таким утверждением выступил в телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатически источники. Они утверждают, что, якобы, это предложение президент Турции озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным, которые состоялись 7 ноября.

Утверждается, что работа в этом формате может начаться в ближайшие дни. Это значит, что формат Минской группы ОБСЕ фактически будет распущен, а Россия пойдет на сделку со своим геополитическим соперником. Пока российские официальные источники не реагируют на эти сообщения, заполонившие турецкую и азербайджанскую прессу. Более того, CNN Turk сообщает, что Азербайджан "после победы в Шуше" остановит продвижение своих войск, после чего начнутся переговоры. А Армения в свою очередь "будет постепенно освобождать семь районов".

Анкара на данный момент, как и Москва, так же официально не комментировала эту информацию.

Заметим, что с подобным утверждением выступило Middle East Eye (Лондонское сетевое агентство новостей, освещающее события на Ближнем Востоке) опять таки со ссылкой на турецкие источники. Сделка, якобы, обяжет Армению уступить значительный кусок территории, разместив в этом районе турецкую и российскую миротворческую миссию. Источники, разговаривавшие с Middle East Eye на условиях анонимности, заявили, что быстрое продвижение азербайджанских войск на местах подтолкнуло Армению к рассмотрению российского посреднического плана, поддерживаемого Турцией, для прекращения конфликта. Источники сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин достигли договоренности по компонентам проекта сделки в субботу во время телефонного разговора.

Говоря о деталях сделки, турки ссылаются на телефонный разговор между главами МИД Турции и России Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым. Речь, якобы, идет о создании двух коридоров Согласно проекту соглашения, Армения оставит пять из семи оккупированных районов, окружающих Нагорный Карабах, как только обе стороны согласятся с условиями перемирия. По условиям прекращения огня Ереван выйдет из оставшихся двух районов в течение 15 дней. Проект соглашения не требует, чтобы Баку покинул недавно захваченные территории, но остановит наступление. Обеим сторонам предложено согласиться на создание двух коридоров. Одна дорога свяжет Армению с Арцахом, а вторая – Нахиджеван с Баку. Однако, если с первой логически все понятно, то со второй, непосредственно затрагивающее интересы Армении и Ирана – совершенно непонятно. Поэтому, возможно, вся эта «история» с «дипломатическими источниками» очень похожа на очередной фейк, который тиражируется посредством «своих» или проплаченных СМИ, такими как CNN Turk и ТАСС.

Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на запрос Радио Маяк прокомментировать этот информационный вброс, не стал говорить по существу, лищь отметив, что «российская сторона по прежнему прилагает все усилия для урегулирования ситуации в Карабахе дипломатическим путём».