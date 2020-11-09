Понедельник, 9 Ноября 2020 12:37

АрмИнфо.Вражеская группировка, обнаруженная в направлении Карин така, уничтожается ракетными и артиллерийскими ударами. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

"Противник несет серьезные потери. Снимки будут чуть позже", - написал он.