Понедельник, 9 Ноября 2020 12:29

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян поздравил Джо Байдена в связи с избранием 46-м президентом США. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

"Сердечно поздравляю вас с историческим избранием 46-м президентом Соединенных Штатов.

Ваша самая искренняя цель - обеспечить единство и стабильность в стране - будет прекрасным примером для всего мира", - говорится в поздравительном послании президента Армении.

Саркисян также поздравил избранного вице-президента США Камалу Харрис, отметив, в частности: "Вы вдохновили не только американцев, но и всех людей в мире".

Президент республики выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между Арменией и США.

Байден провозгласил себя избранным президентом США после того, как основные американские СМИ массово заявили о его безоговорочной победе. По оценкам изданий, демократ на выборах уже гарантировал себе от 279 до 290 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Теперь в профиле политика в Twitter написано: "Избранный президент, муж, гордый отец и дед. Готов построить крепкую опору для всех американцев".