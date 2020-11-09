Понедельник, 9 Ноября 2020 12:17

АрмИнфо. В геополитическом плане Арцах всего лишь сыграл роль спускового крючка. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-замглавы МИД Армении, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Навасардян.

“Война, спровоцированная Турцией и Азербайджаном, готовилась давно. Дело в том, что эта война не ограничивается рамками армяно-азербайджанского конфликта. Война в Арцахе – часть гибельных и весьма основательных политических, пантюркистских программ Турции. Цель – взять Арцах, отрезать Сюник от Армении и вместе с Нахиджеваном присоединить к тюркскому миру. Армянский клин встал в горле неоосманизма”, - подчеркнул он.

Тем не менее, по оценкам дипломата, в XXI веке решение геополитических проблем во многом обуславливается не столько официальной политикой, а скорее дипломатией “мягкой силы”. На его взгляд, данное обстоятельство уже убедительно доказано армянством в ходе текущей турецко-азербайджанской завоевательной войны посредством демонстрации огромного политического потенциала Диаспоры.

Данный потенциал, согласно Навасардяну, стал дополнительным стимулом в мировом параде демонстрации всего потенциала армянства. Подобную сплоченность дипломат оценивает как одну из важнейших национальных особенностей армян. Меж тем, борьба нации с подобными качествами никогда не завершится поражением. Оценивая состояние современного мира как турбулентно-кризисное, он считает, что ведение войны в подобных условиях превращает Армению в геополитического игрока. И придает стране перспективы выйти из этой войны качественно измененной и более сильной.

На этом фоне, Россия, по оценкам дипломата, оказалась перед необходимостью разрешения многоуровневых проблем. Так если 5 лет назад Москва обуславливала свое участие в боевых действиях в Сирии необходимостью нейтрализации террористов, то сегодня Эрдоган подвез этих самых террористов к границам России в Арцах. В этом свете, дипломат не испытывает малейших сомнений относительно дальнейшей географии распространения терроризма: Северный Кавказ, юг России, Средняя Азия.

“Появление Эрдогана на Южном Кавказе уже стало серьезным испытанием для Москвы. Он уже превратил Азербайджан в турецкий вилайет. Следующей целью станет Грузия, под опасностью Иран и т.д. Турки сегодня пытаются переломить 200-летнюю борьбу с Россией за Кавказ в свою пользу. Необходимо понимать, что потеря Россией Кавказа обернется для нее потерей всего юга, потерей, пусть неофициального, но статуса империи. Интересы Армении и России относительно предотвращения подобного сценарий полностью совпадают”, - подытожил Навасардян.