Понедельник, 9 Ноября 2020 12:12

АрмИнфо.Представители трёх парламентских фракций встретились с членами делегации во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, представители парламентских фракций высоко оценили деятельность Кэролайн Кокс, ее верность общечеловеческим ценностям, принципам демократии и теплое отношение к нашей стране и народу.

Глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц подробно представила военную обстановку, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской агрессии. Говоря об обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры Арцаха, Лилит Макунц отметила, что вооруженные силы Азербайджана также привлекали наемников и террористов к боевым действиям в Арцахе. Глава фракции подчеркнула, что в отношении армян Арцаха проводится политика этнической чистки и уничтожения. Азербайджан зверствует, используя запрещенное оружие.

Руководитель фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян поблагодарил за то, что Кокс была на стороне Армении в столь трудное время. Он отметил, что армяне Арцаха ведут войну, чтобы избежать нового геноцида, и необходимо приложить усилия, чтобы остановить эту катастрофу. Марукян счел сложившуюся ситуацию трагедией 21 века, и назвал ее недопустимой.

Секретарь фракции <Процветающая Армения>Арман Абовян подчеркнул осведомленность британских партнеров и международных структур по данному вопросу. Он отметил, что Азербайджан при поддержке Турции начал войну с целью уничтожения армянского народа. Он заявил, что Азербайджан просто выполняет требование Турции. Подчеркнув ключевую роль Турции, депутат отметил, что управление всеми военными процессами осуществляется с участием высокопоставленных турецких чиновников. По его словам, Южный Кавказ наводнен экстремистскими и наемниками, и существуют серьезные угрозы безопасности в регионе.

Член Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Гаяне Абраамян, рассказывая подробности геноцида, совершенного против армянского народа во время войны, обратила внимание на вопрос о введении санкций в отношении Турции. Она также затронула вопрос о приостановке продажи оружия странам, поддерживающим терроризм. Абраамян особо остановилась на вопросе международного признания независимости Республики Арцах.

Депутаты отметили, что история последних десятилетий показала, что Арцах не может быть частью Азербайджана. Говоря о продолжении политики геноцида Турции, они подчеркнули, что геноцид в 21 веке имеет описание того, что происходит в Арцахе. По их словам, очевидно, что в боевых действиях используется новейшая техника. Депутаты, говоря о применении запрещенного химического оружия в Арцахе и зверствах войны, отметили, что необходимо приложить усилия, чтобы нарушить молчание международного сообщества.

Баронесса Кэролайн Кокс поблагодарила за подробное изложение ситуации, подчеркнув свою обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями. Она отметила, что с большим сожалением и тревогой следит за ужасными событиями в Арцахе. По словам баронессы, в состав делегации входят также британские журналисты, которые изъявили желание ознакомиться с ситуацией на месте.

Баронесса Кэролайн Кокс сделала личное заявление о ситуации в Арцахе, осудила пытки, применяемые азербайджанскими вооруженными силами, убийства мирных жителей, бомбежку родильного дома. <Мир в большом долгу перед народами Армении и Арцаха, которые сохранили передовые позиции веры и свободы для всего остального мира>, - сказала баронесса Кэролайн Кокс.

Парламентарии ответили на вопросы членов делегации, которые касались признания Республики Арцах, гарантий безопасности арцахских армян.