Понедельник, 9 Ноября 2020 12:06

АрмИнфо. Рано утром был сбит еще один азербайджанский БПЛА. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

При этом он призвал доверять армянской армии. "Доверяйте армии, и больше ничего. Доверяйте и ждите", - отметил Ованнисян.