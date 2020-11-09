Понедельник, 9 Ноября 2020 11:57

АрмИнфо. Европейский Союз объявил сегодня о выделении Армении гранта в размере 35,6 млн евро на нейтрализацию эпидемии COVID-19. Решение ЕС является результатом положительной оценки прогресса, достигнутого республикой в определенных областях, таких как макроэкономическая стабильность, управление государственными финансами и прозрачность государственного бюджета.

Как передает пресс-служба правительства РА, грант является частью объявленного в апреле прошлого года пакета помощи ЕС Армении в размере 92 миллионов евро, который был перераспределен для поддержки Армении в борьбе с эпидемией COVID-19.

Делая прямой финансовый вклад, ЕС отмечает и поддерживает усилия правительства Республики Армения, направленные на сохранение рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на предоставление базовых медицинских и социальных услуг тем, кто больше всего пострадал от эпидемии коронавируса. Объявленная сегодня помощь является дополнением к другим инструментам помощи, предоставляемым через европейские финансовые институты для поддержки уязвимых домохозяйств и предприятий.

"Сегодня, когда мир сталкивается с многоуровневым кризисом, вызванным эпидемией COVID-19, мы ценим поддержку ЕС в устранении социально-экономических последствий эпидемии в Армении. Это своевременное выделение средств является демонстрацией нашего эффективного сотрудничества с Европейским Союзом. Я убежден, что благодаря нашим совместным усилиям мы повысим сопротивляемость Армении к кризису COVID-19", - сказал вице-премьер РА Мгер Григорян.

"Предоставление этой прямой бюджетной поддержки в Армении является ощутимым доказательством твердой приверженности ЕС и его граждан борьбе с COVID-19. Европейский Союз и его государства-члены вносят свой вклад в укрепление системы здравоохранения Армении и противодействуют гуманитарным и экономическим последствиям COVID-19. Мы разделяем вызов, только вместе мы сможем добиться успеха", - отметила глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Ответные меры ЕС проистекают из подхода Европейской команды, который направлен на спасение жизней путем оказания быстрой и адресной поддержки партнерам в борьбе с эпидемией. Он объединяет ресурсы ЕС, его государств-членов и европейских финансовых институтов для поддержки стран-партнеров, а также для реагирования на их краткосрочные потребности и долгосрочные структурные воздействия на общество и экономику.