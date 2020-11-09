Понедельник, 9 Ноября 2020 11:56

АрмИнфо. В 2021 году на реализацию социальных программ проектом государственного бюджета Армении предусмотрено направить 503,6 млрд драмов. Об этом 9 ноября на слушаниях в парламентских комиссиях по проекту основного экономического закона страны заявила министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян.

По ее словам, в следующем году ведомство намерено осуществить 11 программ и 99 мероприятий. В 2021 году размер бюджетных ассигнований окажется на 10,7 млрд драмов или на 2,2% больше, чем в текущем году. Подавляющая часть направлений расходов придется на выплату пособий и пенсий, что составит 94,2%. Имеются и новые программы, а также изменения в финансировании имеющихся программ. Несмотря на сложную ситуацию, как заметила министр, тем не менее, снижения уровня финансирования сферы не будет. Более того, по ряду направлений бюджетные отчисления несколько увеличатся. Так, к примеру, размер финансирования программы развития демографической ситуации увеличится на 7,2 млрд драмов, на содействие по нетрудоспособности - на 4,4 млрд драмов, обеспечение жильем жителей Арагацотна, Ширака и Лори - на 0,8 млрд драмов. Кроме того, планируется на 2,5 млрд драмов увеличить бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение и на 4,8 млрд драмов - социальное содействие . На решение проблем матерей и детей размер бюджетного финансирования увеличится на 0,4 млрд драмов. Увеличение бюджетных ассигнований, в основном, связано с ростом количества бенефициаров, особенно пенсионеров, подчеркнула Заруи Батоян.