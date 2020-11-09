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АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении разрабатывает программу социально-психологической восстановительной помощи. Об этом 9 ноября на слушаниях в парламентских комиссиях по проекту государственного бюджета страны 2021 года заявила министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян.
По ее словам, программа будет носить не только краткосрочный, но и долгосрочный характер. Она, в основном, будет направлена на оказание содействия пострадавшим в результате боевых действий в Карабахе. Министр добавила, что вопросом погибших и раненых военнослужащих занимается Фонд страхования военнослужащих. В то же время, она констатировала наличие погибших молодых людей, которые являлись потенциальными участниками программы развития демографии. Тем не менее, имеющихся ресурсов вполне достаточно для того, чтобы решить все имеющиеся проблемы. Программа развития демографии стартовала в октябре, год еще не закончился, и имеются финансовые ресурсы для решения данной проблемы. Это касается аксессуаров для протезирования, социально-психологической помощи, восстановительных мероприятий. В целом, как заметила министр, снижения объемов финансирования на социальные программы не будет. Более того, с учетом того, что количество заявлений меньше, чем планировалось, имеются достаточно финансовых ресурсов для решения вопросов, связанных с вынужденными переселенцами.
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|Министр: В 2021 году на реализацию социальных программ проектом государственного бюджета Армении предусмотрено направить 503,6 млрд драмов
|Министр: Министерство труда и социальных вопросов Армении разрабатывает программу социально-психологической восстановительной помощи
|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
|Степанян: Бои под Шуши продолжаются
|АО Арцаха: Утром на всех основных направлениях линии фронта вражеские силы возобновили попытки наступления
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|Президент САР обратился к силовым структурам РФ с целью пресечь провокации азербайджанцев в российских городах
|Ночью в мирных населенных пунктах, кроме Степанакерта, сохранилось относительное спокойствие
|Александр Бородай: О каких успехах азербайджанской армии может идти речь?
|Представитель Минобороны: Бои в Шуши продолжаются, но их интенсивность заметно снизилась
|Премьер РА: Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Представитель МО РА: Турция взяла на себя и пропагандистскую составляющую войны
|Арцрун Ованнисян: «Завтра, надеюсь, битва за Шуши завершится» (video)
|Вечером Степанкерт вновь был обстрелян, есть один пострадавший
|Омбудсмен Арцаха: Вместе мы скоро залечим раны Арцаха
|Мэр Шуши: Бои продолжаются в окрестностях Шуши, ведется зачистка от диверсантов
|Арцрун Ованнисян: На Мартунинском направлении были осуществлены одна-две наступательные операции
|Оперативный штаб: Гражданам, временно переселенным в Армению из Арцаха, будет оказана материальная помощь.
|Алиев принял глав МИД и обороны Турции
|Армен Саркисян подписал указ об освобождении Микаела Амбарцумяна с должности и.о. главы СНБ Армении
|Члены Палаты Лордов Великобритании выступили за признание права самоопределения Арцаха
|Армия обороны Карабаха представила новые данные о потерях врага
|Шуши выстоял, окрестности города-крепости завалены трупами агрессора
|Министр образования Арцаха: В Армении начался процесс регистрации арцахских школьников
|Лусине Караханян: Высшие учебные заведения Арцаха в условиях войны проводят занятия дистанционно
|АО Арцаха перешла в наступление в Кашатаге
|ГСЧС: Все подразделения ГСЧС Арцаха продолжают работать в аварийном и усиленном режиме
|Арцрун Ованниян: Боевые действия в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войска
|Генпрокуратура Армении готова предоставить диппредставительствам и международным структурам информацию о террористах
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана представить данные о местонахождении и состоянии 6 армянских военнопленных
|Гамлет Петросян: Экспонаты археологического лагеря в Тигранакерте перевезены в безопасное место
|Политолог: В Шуши решается ключевой вопрос военно-политической системы безопасности Кавказа
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Представитель МО РА: Идут тяжелые и решающие бои за Шуши
|Президент Армении заявил, что не видит военного решения карабахского конфликта
|Премьер-министр РА: Началась Третья мировая война, и это гибридная война
|Президент НКР: Борьба не на жизнь, а на смерть продолжается
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|МО РА: Наблюдается скопление техники и личного состава противника на юго- восточном и северо-восточном участках фронта
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