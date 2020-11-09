Понедельник, 9 Ноября 2020 11:55

АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении разрабатывает программу социально-психологической восстановительной помощи. Об этом 9 ноября на слушаниях в парламентских комиссиях по проекту государственного бюджета страны 2021 года заявила министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян.

По ее словам, программа будет носить не только краткосрочный, но и долгосрочный характер. Она, в основном, будет направлена на оказание содействия пострадавшим в результате боевых действий в Карабахе. Министр добавила, что вопросом погибших и раненых военнослужащих занимается Фонд страхования военнослужащих. В то же время, она констатировала наличие погибших молодых людей, которые являлись потенциальными участниками программы развития демографии. Тем не менее, имеющихся ресурсов вполне достаточно для того, чтобы решить все имеющиеся проблемы. Программа развития демографии стартовала в октябре, год еще не закончился, и имеются финансовые ресурсы для решения данной проблемы. Это касается аксессуаров для протезирования, социально-психологической помощи, восстановительных мероприятий. В целом, как заметила министр, снижения объемов финансирования на социальные программы не будет. Более того, с учетом того, что количество заявлений меньше, чем планировалось, имеются достаточно финансовых ресурсов для решения вопросов, связанных с вынужденными переселенцами.