Понедельник, 9 Ноября 2020 10:52

АрмИнфо.Бои под Шуши продолжаются. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

При этом она подчеркнула, что подразделения Армии обороны Арцаха успешно выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативы.