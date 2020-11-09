Понедельник, 9 Ноября 2020 10:35

АрмИнфо. В ночь с 8 на 9 ноября подразделения Армии обороны Арцаха вели оборонительные бои на юго-восточном, южном и юго- западном направлениях линии фронта.

Как сообщает пресс-служба АО Арцаха, на участке Шуши-Карин так велись интенсивные бои против вычисленных группировок противника, в результате чего последние неся большие потери в силе, отступили.

"Наши войска заняли наиболее благоприятные рубежи. За указанный период в разных направлениях линии фронта были уничтожены один вражеский танк, 4 единицы автотехники и 8 беспилотных летательных аппаратов.

По итогам действий в юго-западной части фронта армейские подразделения конфисковали один танк и артиллерийские средства противника.

На протяжении всего периода боевых действий противник продолжал наносить авиационные и ракетные удары по мирным населенным пунктам Республики Арцах.

Утром на всех основных направлениях линии фронта вражеские силы возобновили попытки наступления. Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем Армии обороны", - говорится в сообщении военного ведомства.