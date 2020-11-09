Понедельник, 9 Ноября 2020 10:25

АрмИнфо. Азербайджано-турецкие силы продолжают совершать военные преступления, в частности, держа под огнем мирные населенные пункты и население Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по ЧС Арцаха.

"Степанакерт обстреливается ракетами дальнего радиуса действия. Мишенью являются многоквартирные дома, жилые кварталы, объекты общественного и экономического значения. На этих участках нет ни одного военного объекта", - отмечается в сообщении ГСЧС НКР.