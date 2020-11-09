Понедельник, 9 Ноября 2020 10:15

АрмИнфо.Офис Защитника прав человека Арцаха подготовил третий закрытый отчет о случаях бесчеловечного обращения с военнопленными и трупами армянских военнослужащих и со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Как сообщает офис Омбудсмена НКР, отчет направлен в соответствующие международные организации, дипломатические миссии и правозащитные организации. В третьем отчете представлены факты различных военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана против военнопленных и тел армянских военнослужащих, зафиксированные офисом омбудсмена Армении и Арцаха с 26 октября по 3 ноября.

Защитник прав человека подчеркивает, что, хотя в двух предыдущих отчетах были представлены достаточные доказательства зверств Азербайджана, международное сообщество не отреагировало должным образом и не осудило Баку. Неспособность международного сообщества предотвратить безнаказанность и военные преступления является благодатной почвой для того, чтобы азербайджанская сторона продолжала свои зверства против мирного населения Арцаха, военнопленных и тел погибших военнослужащих.

Защитник прав человека еще раз призывает международное сообщество в соответствии со своими обязательствами адекватно реагировать на такие случаи, чтобы предотвратить новые зверства.