Понедельник, 9 Ноября 2020 10:11

АрмИнфо.Турция надеется, что новая администрация США откажется от односторонних подходов по региональным проблемам, в том числе вокруг Нагорного Карабаха, заявил вице-президент страны Фуат Октай, передает РИА "Новости".

"У нас с Америкой существуют разногласия по региональным проблемам: Сирия, Ирак, Ливия, Восточное Средиземноморье, Азербайджан-Армения, кипрские и турецко-греческие отношения: Все это касается нас непосредственно. Отношение к этим вопросам новой администрации, конечно, будет нас интересовать, влиять на нас. Мы следим за этим очень внимательно. Наше ожидание - чтобы она держалась подальше от односторонних подходов", - сказал Октай в эфире телеканала Kanal7.