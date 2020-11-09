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 Понедельник, 9 Ноября 2020 10:11
Александр Аванесов

Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов, в том числе, в вопросе Карабаха

Турция надеется на отказ новых властей США от односторонних подходов, в том числе, в вопросе Карабаха

АрмИнфо.Турция надеется, что новая администрация США откажется от односторонних подходов по региональным проблемам, в том числе вокруг Нагорного Карабаха, заявил вице-президент страны Фуат Октай, передает РИА "Новости".

"У нас с Америкой существуют разногласия по региональным проблемам: Сирия, Ирак, Ливия, Восточное Средиземноморье, Азербайджан-Армения, кипрские и турецко-греческие отношения:  Все это касается нас непосредственно.  Отношение к этим вопросам новой администрации, конечно, будет нас интересовать, влиять на нас. Мы следим за этим очень внимательно. Наше ожидание - чтобы она держалась подальше от односторонних подходов", - сказал Октай в эфире телеканала Kanal7. 


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