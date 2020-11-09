Понедельник, 9 Ноября 2020 10:00

АрмИнфо.Президент САР Ара Абрамян накануне обратился с письмом к руководителям РФ, в том числе и главам соответствующих силовых структур, с целью привлечения их внимания к провокациям, которые пытаются организовать азербайджанцы в Москве и ряде других крупных городов России. Об этом сообщает пресс-служба Союза армян России.

В письмах подчеркивается, что, в то время, как Союз армян России и Объединённый штаб призывают наших соотечественников не поддаваться на эмоции, действовать в рамках законов РФ и не отвечать на их дерзкие выходки, азербайджанцы, управляемые, судя по всему, непосредственно из Баку, на рынках и улицах российских городов ведут себя крайне вызывающе.

«Мы рассчитываем на оперативные и жесткие действия правоохранительных органов РФ в отношении нарушителей общественного порядка и недопущение переноса конфликта на территорию России», - говорится в заявлении САР.

Отметим, что во многих городах России, многие азербайджанцы, особенно рыночные торгаши начали устраивать «шабаш» на улицах городов после того, как вчера глава династического Азербайджана Ильхам Алиев сделал «фековое» заявление о взятии азербайджано-турецко-джихадисткими войсками города Шуши.