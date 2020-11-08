Воскресенье, 8 Ноября 2020 23:09

АрмИнфо. «Я смотрел интервью Алиева, в котором он рассказывает об успехах в войне. Я - человек за плечами у которого две войны, удивлен. О каких успехах может идти речь?», - заявил первый премьер самопровозглашенной ДНР Александр Бородай.



С каких это пор, приводит его слова телеграмм-канал Wargonza, применение химического оружия, бомбардировка церкви и родильного дома, стрельба по больнице, жестокое убийство пленных и стариков является успехом? А может для турков и азербайджанцев совершение военных преступлений это уже успех?



«Таких успехов нужно стыдиться, а не радоваться им. Следовало бы определиться это армия или террористическая группировка?», - задался справедливым вопросом Бородай.