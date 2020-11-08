Воскресенье, 8 Ноября 2020 22:43

АрмИнфо. Ситуация на фронте в Арцахе остается очень напряженной. Об этом 8 ноября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Представитель МО подчеркнул, что на разных направлениях ожесточенные бои продолжались. По словам Ованнисяна враг при поддержке небольших тактических групп попытался атаковать на севере, но был отброшен.

«После некоторого успеха в Матунинском направлении нашим войскам удалось отбросить врага на исходные позиции»,- подчеркнул он.

Ованнисян заявил, что возле Шуши и в самом городе ведутся бои. «Да, бои ведутся в окрестностях Шуши, под стенами и на дорогах, ведущих в город-крепость. Бои были весьма тяжелыми и ожесточенными, но сейчас интенсивность боев спала», - заметил он.

Также представитель МО отметил, что весьма напряженная ситуация была и в Бердзоре. «Противник попытался нас атаковать и прорваться к Бердзору. Вероятнее всего они стремились прорваться на данном направлении, чтобы прийти на помощь подразделениям армии Азербайджана, которые сражались в Шуши. Однако, нам удалось отбросить врага назад с существенными потерями. Они обратились в бегство, соответствующее видео было нами опубликовано»,- заметил он.

Арцрун Ованнисян подчеркнул, что бои продолжаются и сейчас. «Однако, я считаю, что сложившуюся обстановку можно оценить весьма положительно. Нашим войска удается пресекать попытки противника добиться успеха. Битва за Шуши продолжается. Я призываю нашу общественность не поддаваться упадническим настроениям и дождаться завтра, когда ситуация окончательно прояснится. Я верю, что мы обязательно победим»,- заметил он.

Представитель МО также сообщил, что легенда армянской армии, командир, освободивший Шуши Сейран Оганян, сейчас в Шуши сражается рядом с армянской армией. «Слухи о его ранении являются полной дезинформацией»,- подчеркнул Ованнисян.