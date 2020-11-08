Воскресенье, 8 Ноября 2020 21:14

АрмИнфо. Турция не только полностью помогает Азербайджану в Карабахе и занимается управлением его вооруженными силами, но и взяла на себя пропагандистскую составляющую войны. Об этом в интервью Общественному телевидению сказал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, ощущается грамотный подход к информационной и подрывной войне. Прежде чем начать какое-то наступление, идет тотальная психологическая и информационная атака на армянское общество, распространение дезинформации в медиа и азербайджанском сегменте социальных сетей и т.д.

Ованнисян отметил, что после наступления азербайджанской армии вдоль Аракса, уже 15 дней Алиев не может похвастаться сколь-либо значимыми военными успехами. Разумеется, он заявляет о "взятии Шуши", но теперь понятно, какая там на самом деле ситуация. Параллельно вводу в бой за Шуши огромных сил спецназа и армии, Азербайджан с подачи Турции ведет массированную информационную кампанию против Армении и Карабаха.

Лучшим "противоядием" этому Ованнисян считает безоговорочную веру в армянского солдата и терпение. Представитель МО с сожалением констатирует, что некоторые слои армянского общества иногда "клюют" на эту информационную наживку. Но, в конце концов, открытость медиа в Армении, прозрачность в итоге сыграют ей на руку, уверен он.

"Мы не занимаемся оболваниваем общества, не обманываем людей. И мы в итоге будем в выигрыше", — заявил Ованнисян.