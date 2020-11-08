Воскресенье, 8 Ноября 2020 20:41

АрмИнфо. «Я бы не хотел, чтобы наше общество делало выводы на основании рассказов Ильхама Алиева, так как Шуши был и остается армянским городом", - заявил в интервью Первому общественному телеканалу Армении официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам Алиев очень часто выдает желаемое за действительность. Бои за Шуши продолжаются. Идут бои по нейтрализации и возвращению под контроль Армии обороны ряда позиций, на которых оказались азербайджанские военнослужащие и наемники. Представитель министерства обороны отметил, что в течение дня в городе и его окрестностях шли ожесточенные бои. С ночи азербайджанские войска с новыми крупными силами начали вторжение в Шуши, однако армянские войска, перегруппировавшись, предприняли контрдействия. Тем самым, в настоящее время нельзя утверждать, что инициатива полностью принадлежит той или иной стороне.

Он сообщил, что ВС Азербайджана не ожидали столь серьезного сопротивления со стороны Армии обороны, что, по словам Ованнисяна, естественно, поскольку Шуши – очень дорог всем армянам. Он призвал не давать преждевременных оценок, как положительных, так и, тем более, отрицательных. “Будем верить нашим войскам, которые в течение всего дня вели очень грамотную борьбу ”, - сказал Ованнисян, призвав немного подождать. "Я еще раз повторяю, завтра, дай Бог, битва за Шуши завершится", - отметил он.

Сегодня тяжелые бои шли также у Мартуни. Противник был отброшен назад, потеряв технику и живую силу.

Ованнисян подчеркнул, что сегодня важно сохранить боеспособность армии. Когда есть боеспособная армия как боевая единица, то она в любой удобный момент может перейти в контрнаступление.

Он отметил, что после первых 15 дней войны количество наших потерь уменьшилось, мы технически стали лучше и сильнее, смогли нейтрализовать технологическое преимущество противника. И в конце концов, мы воюем дома, а здесь мы лучше знаем местность и все остальное.

Между тем, как сообщила пресс-секретарь МО РА Шушан Степанян, подразделения ПВО Армии обороны Арцаха около 19:30 поразили два БПЛА противника в северо-западной части Степанакерта. В юго-восточном направлении была замечена колонна противника. Арцахская армия ударив по ней уничтожила большое количество живой силы и техники. Войсковые части Армии обороны уверенно выполняют свои боевые задачи.